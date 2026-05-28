ضيوف برنامج خادم الحرمين: التسهيلات يسرت أداء المناسك

يقضي ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أيام التشريق، اقتداءً بهدي النبي محمد، صلّى الله عليه وسلّم، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة، في ظل عناية الله سبحانه وتعالى، ثم الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيدها الله، لضيوف الرحمن، عبر توفير جميع الإمكانات البشرية والآلية، ما أسهم في تيسير تنقلهم بين المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

وأتم ضيوف البرنامج، القادمون من 104 دول حول العالم، رمي جمرة العقبة اتباعًا لسنة المصطفى، عليه الصلاة والسلام، مهللين ومكبرين، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، خير الجزاء، على ما يقدمانه من جهود ورعاية مكّنتهم، بعد توفيق الله، من أداء مناسك الحج ضمن البرنامج.

وعبّر الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، لما وفرته الوزارة من خدمات وتسهيلات أسهمت في أداء المناسك بيسر وطمأنينة. واتسمت عملية تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى بالانسيابية والتنظيم، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، ضمن خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة، وتقديم كل ما يضمن راحة الحجاج وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة.