«مسألة حياة أو موت».. لعنة تجمع سارة والفرحان

كشف منتجو فيلم «مسألة حياة أو موت» الخميس، عن الإعلان الرسمي للفيلم السينمائي المنتظر، من إخراج أنس باطهف، وكتابة وبطولة سارة طيبة، إلى جانب يعقوب الفرحان في أول دور رومانسي له على الشاشة الفضية.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة جدة، حيث تؤمن «حياة»، سارة طيبة، الشابة المتطيرة المهووسة بالتحكم بأن لعنة توارثتها عائلتها عبر الأجيال، حكمت عليها بالموت ليلة يوم ميلادها الثلاثين، كما حدث مع والدتها وجدتها.

وعلى الجانب الآخر من الشارع، يعمل الدكتور «يوسف»، يعقوب الفرحان، وهو جراح قلب متميز يعاني من بطء غامض في نبضات قلبه، جعله حذرًا إلى درجة نسي معها كيف يعيش، أو يختلط بالناس، أو يستمتع بالحياة.

تحاول حياة الوصول للنهاية، بينما يرغب يوسف بأن يشعر بالحياة من جديد.

وحين تتقاطع طرقهما في لحظة مأزومة، يجدان نفسيهما مضطرين للاختيار بين الحياة والموت، التحكم والتسليم، والحب والخوف، في رحلة مليئة بالكوميديا السوداء والفانتازيا.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين السعوديين، منهم: حسام الحارثي، وفيّ فؤاد، ورهف إبراهيم، ونجلاء العبد الله، وأسامة القس، وأماني الجميل، وغادة عبود، ومي حكيم.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينيك، وفرونت رو برودكشنز، وإرابيا بيكتشرز، وتوزيع فرونت رو، وبدعم من الصندوق الثقافي وصندوق مهرجان البحر الأحمر.