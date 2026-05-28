المرة الأولى.. لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية

تستقبل لندن العاصمة البريطانية، للمرة الأولى، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في 26 أكتوبر، احتفالًا بالذكرى الـ 70 لتأسيس الجائزة، وفق ما أعلنه المنظمون، الخميس.

وحصل أربعة لاعبين إنجليز على الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أولهم ستانلي ماثيوز، أول من دوّن اسمه في سجل الفائزين عام 1956، وآخرهم مايكل أوين 2001.

ويُعدّ نقل الحفل إلى لندن، الذي ينظم عادة في باريس العاصمة الفرنسية، جزءًا من استراتيجية تطوير جائزة الكرة الذهبية، ويعزز مكانتها علامة تجارية عالمية مرموقة، حسبما صرّحت به مجموعة «ليكيب»، المالكة لمجلة «فرانس فوتبول» التي تمنح الجائزة.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، والإسبانية أيتانا بونماتي، لاعبة وسط برشلونة، توجا بالجائزة العام الماضي.

ووزعت نحو 68 كرة ذهبية حتى الآن منذ 1956، وخلال تلك الأعوام حجبت مرة واحدة بسبب جائحة كورونا في 2020.

ودمجت الـ «بالون دور» مع جائزة «الأفضل» الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بين 2010 وحتى 2015، وأطلق عليها «كرة فيفا الذهبية».

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالكرة الذهبية، إذ نالها ثماني مرات، ست مع برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميامي الأمريكي.

أمام جائزة الكرة الذهبية النسائية، فاستُحدثت للمرة الأولى 2018، وهمين عليها فريق برشلونة بخمس جوائز، ثلاث منها للإسبانيتين أيتانا بونماتي «3».

وأليكسيا بوتياس «2»، فيما حصلت عليها الأمريكية ميجان رابينو، والنرويجية آدا هيجربرج. وألغيت نسخة 2019 بسبب جائحة كورونا.