برشلونة.. جوردون يجري الفحص الطبي

يخضع الإنجليزي الدولي أنتوني جوردون لفحوصات طبية، الخميس، تمهيدًا لانتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، في صفقة قدرت بـ 80 مليون جنيه إسترليني سيدفعها النادي الكاتالوني إلى نيوكاسل.

وعرضت قناة «سكاي سبورتس» لقطات لجوردون «25 عامًا» وهو يستقل طائرة خاصة، وقالت إن الإعلان عن الصفقة قد يصدر الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الموسم الماضي هو الأفضل في مسيرة جوردون، بعد أن سجل 17 هدفًا مع نيوكاسل في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي المشارك في كأس العالم.

وحسب تقارير إعلامية، فإن عقد جوردون مع نيوكاسل يمتد لأربعة أعوام مقبلة، بعد انضمامه للفريق في يناير 2023 وتوقيعه على تمديد طويل الأمد في أكتوبر 2024. لكن نيوكاسل فشل في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز 12 في الدوري الممتاز.

وأقر إيدي هاو مدرب نيوكاسل هذا الشهر بأن جوردون ربما قد لعب آخر مباراة له مع النادي بعد أن أبدى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني اهتمامه به، قبل انقضاض برشلونة على الصفقة.