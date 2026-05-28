الإصابة تبعد نيمار عن أولى مباريات المونديال

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم نيمار جونيور في أولى مباريات المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في مونديال 2026 بسبب الإصابة التي تعرضها لها خلال مباريات فريقه سانتوس.

واوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب الخميس أن علاج إصابة نيمار في ربلة الساق تتطلب علاجا قد يستمر أسبوعين إلى ثلاثة .

وسيغيب نيمار، البالغ 34 عامًا، عن مباراتي البرازيل التجريبيتين أمام بنما الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ومصر في 6 يونيو في كليفلاند الأمريكية. وقد يغيب أيضا عن المباراة الافتتاحية لأبطال العالم خمس مرات أمام المغرب 13 يونيو.

وأوضح لاسمار أن فحص الرنين المغناطيسي «أظهر إصابة عضلية من الدرجة الثانية ويتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

بعد أشهر من التكهنات، استدعى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي أخيرا الهداف التاريخي للبرازيل «79 هدفا في 128 مباراة» للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد غياب دام أكثر من عامين عن المنتخب .

وانضم نيمار إلى معسكر تدريب المنتخب الأربعاء في تيرسيبوليس، بالقرب من ريو، برفقة بقية اللاعبين، لكنه لم يشارك في الحصة التدريبية الأولى.

وكان نجم برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي غاب بالفعل عن آخر مباراتين مع سانتوس، لكن مدربه كوكا صرّح بأنه يعاني فقط من «إصابة طفيفة».

ومنذ عودته إلى سانتوس، ناديه الذي نشأ فيه، مطلع 2025، عانى من انتكاسات بدنية عديدة، على الرغم من دوره المحوري في إنقاذ الفريق من الهبوط في نهاية الموسم الماضي.

خلال مباراته الأخيرة مع المنتخب أمام أوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في أكتوبر 2023، تعرض نيمار لإصابة خطيرة في الركبة.