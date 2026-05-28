«الأخضر» يستقبل سعود في نيويورك

التحق سعود عبد الحميد، ظهير فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، بمعسكر المنتخب السعودي الأول الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية، استعدادًا لكأس العالم 2026، المقرّرة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة، عبر منصة «إكس»، عن وصول اللاعب إلى المعسكر الخميس، وبثّ صورًا له مع المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، وفهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب.

وخاض «الأخضر» حصتين تدريبيتين منذ وصوله إلى نيويورك، الثلاثاء، ببعثةٍ ضمّت 29 لاعبًا.

واستدعى دونيس 30 لاعبًا لرابع وآخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال، لكن ظهير لانس تخلّف عن السفر مع البعثة، بعد ظهر الإثنين من العاصمة السعودية، نتيجة تعرّضه إلى حادث سرقة سيارة، في مدينة أمستردام الهولندية مطلع الأسبوع، فقدَ على إثره مقتنياته الشخصية، ومنها جواز السفر.

وتوجَّه اللاعب إلى أمستردام لعقد قرانه قبل السفر إلى الرياض. وبسبب حادث السرقة، غاب عن رحلة المنتخب، ووصل مساء الثلاثاء إلى جدة قادمًا من باريس العاصمة الفرنسية، واستكمل وثائقه الرسمية الأربعاء وطار مساء اليوم ذاته إلى الرياض، ومنها فجر الخميس إلى نيويورك.

وإذا كان جاهزًا من الناحية البدنية، سيخوض عبد الحميد فجر الجمعة، بالتوقيت السعودي، ثالث حصة تدريبية في معسكر المنتخب، الذي يواجه الإكوادور، السبت، في مباراةٍ تجريبيةٍ تندرج ضمن استعدادات كل طرفٍ للمشاركة المونديالية.

و«الأخضر»، الذي تأهَّل للمرة السابعة، ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم، التي تشمل منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.