سينر يودع «رولان جاروس»

سقط الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا والمرشح الأوفر حظًا، عند الحاجز الثاني لبطولة «رولان جاروس» الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6ـ3 و6ـ2 و5ـ7 و1ـ6 و1ـ6 الخميس نتيجة تأثره بوعكة صحية.

وبعدما تقدم بمجموعتين وبنتيجة 5ـ1 في الثالثة تحت أشعة الشمس الحارقة في ملعب فيليب شاترييه، انهار الإيطالي البالغ 24 عامًا بسبب مشكلة بدنية وخسر ثلاث مجموعات تواليًا، في أسرع خروج له من البطولات الأربع الكبرى منذ خسارته في الدور ذاته في باريس قبل ثلاثة أعوام.

وطلب الإيطالي وقتًا مستقطعًا طبيًا بعد شعوره بالدوار، وغادر الملعب لتلقي العلاج، قبل أن يعود لإكمال المباراة من دون أن يتمكن من مقاومة المصنف 56 عالميًا.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد في مشكلات للاعبين طوال الأسبوع في باريس. فانهار التشيكي ياكوب مينشيك على أرض الملعب بسبب التشنجات بعد فوزه الأربعاء، بينما دعا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لنقل المباريات إلى وقت متأخر.

وبعد تحقيقه إحدى أكبر المفاجآت في الأعوام الأخيرة، تأهل سيروندولو إلى الدور الثالث لمواجهة الفائز من مباراة الإسباني الشاب الإسباني مارتين لاندالوس والتشيكي فيت كوبريفا، السبت.

وكان سينر خسر العام الماضي في نهائي ملحمي من خمس مجموعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الغائب الأبرز هذا العام بسبب الإصابة، حين تقدم بمجموعتين ثم أهدر ثلاث فرص للفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وبخروجه المبكر، تأجل مسعى سينر لجمع ألقاب البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه في أستراليا عامي 2024 و2025 وويمبلدون 2025 وفلاشينج ميدوز 2024.

وتوقفت سلسلة انتصارات سينر عند 30 مباراة تواليًا، بعد فوزه في دورات ماسترز الألف نقطة في إنديان ويلز، ميامي، مونتي كارلو، مدريد وروما.