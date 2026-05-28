أونداف يحسم قرار شتوتجارت قبل المونديال

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، الخميس، عن رغبة دينيز أونداف، مهاجم فريق شتوتجارت الأول لكرة القدم، في حسم أمره بشأن مستقبله مع النادي.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، حدد أونداف لنفسه موعدًا نهائيًا بشأن مفاوضات تجديد عقده، مفضلًا أن يتوّجه إلى كأس العالم 2026، المنظم في أمريكا، كندا والمكسيك بقرار نهائي، وإلا سيتم تعليق المفاوضات بشكل مؤقت بينما يركز على مشاركته في صفوف منتخب «المانشافت».

وينتهي عقد أونداف الجاري في منتصف 2027، ويرغب كل من النادي واللاعب في التمديد، ومع ذلك، يتعين على شتوتجارت تقديم تنازلات فيما يتعلق براتبه، حسبما أوضحته «بيلد».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن شتوتجارت يسعى لزيادة راتب أونداف من 4.5 مليون يورو، إلى 6 ملايين يورو.

وسجل أونداف 25 هدفًا مع شتوتجارت في كافة المسابقات الموسم المنقضي.