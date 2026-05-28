القادسية يحتفظ بذكري وأبو الشامات حتى 2031

مدَّد القادسية عقدَي جهاد ذكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد أبو الشامات، الظهير الأيسر، لمدة موسمين إضافيين، حسبما أعلنه النادي الشرقي، الخميس.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن التجديد مع اللاعبَين شمل تحسين عقديهما.

واستبق النادي خطوة الإعلان عن التجديد مع الدوليين، المنضمَّين إلى معسكر الأخضر في الولايات المتحدة استعدادًا لكأس العالم 2026، بتشويقٍ عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، جاء فيه: «العيد عيدين». وأتبعها بعبارة: «ما تغيَّر الوعد.. ولا تغيَّرت الوجهة». قبل أن يُعلن رسميًّا عن تمديد عقدَي ذكري وأبو الشامات.

وكانت «الرياضية» عنونت 5 مايو الماضي: «القادسية يمدّد عقود ذكري وأبو الشامات وكينيونيس»، وأوردت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، أن ذكري «24 عامًا» وأبو الشامات «23 عامًا»، اللذين يرتبطان بعقدين مع النادي الشرقي حتى 2029، سيستمران مع القادسية حتى 2031 حسبَ بنود العقد الجديد الذي يُنتَظر أن يكشف النادي عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ويُعدُّ تمديدُ العقدِ الثاني بالنسبة إلى ذكري وأبو الشامات مع النادي الشرقي، إذ سبق وجدَّدا في أكتوبر 2024.

ورفع جهاد ذكري ومحمد أبو الشامات عدد اللاعبين الذين حسمت الإدارة القدساوية ملف التجديد معهم إلى أربعة الصيف الجاري بعد الإسباني ناتشو فيرنانديز، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

وجدَّدت الإدارة عقد ناتشو موسمًا إضافيًّا حتى 30 يونيو 2027، أما كينيونيس فسيستمر مع النادي الشرقي حتى 2029 بموجب عقده الجديد.