بـ 9 ساعات.. أندروز يحطم الرقم القياسي

سجَّل الأمريكي تايلر أندروز، متسلِّق فريق إيجيان تريكينج، الخميس، رقمًا قياسيًّا جديدًا في سرعة الوصول إلى قمة جبل إفرست باستخدام الأوكسجين الإضافي حيث وصل إلى أعلى قمةٍ في العالم أسرع بساعةٍ من أي متسلِّقٍ سابقٍ.

وقال داوا ستيفن شيربا، قائد الفريق: «أندروز وصل إلى قمة إيفرست في تسع ساعاتٍ و55 دقيقةً فقط».

وذكر الفريق، أن أندروز أكمل تسلُّقًا فرديًّا بعد تزويده من قِبل المرشدين بالأوكسجين الإضافي والطعام والماء مع تتبُّع مساره.

وتسلَّق تايلر «36 عامًا» القمة، التي يبلغ ارتفاعها 8.849 مترًا، في تسع ساعاتٍ و55 دقيقةً محطِّمًا الرقم القياسي السابق البالغ عشر ساعاتٍ و56 دقيقةً، المسجَّل عام 2003 باسم المتسلِّق النيبالي لاكبا جيلو شيربا.

ووصل أندروز إلى قمة إفرست قبيل فجر الخميس وفقًا لمنشوراتٍ عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تضمَّنت تتبُّعًا مباشرًا لمساره عبر نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس».

وحاول تايلر في البداية كسر الرقم القياسي البالغ 22 ساعةً و29 دقيقةً لتسلُّق جبل إفرست دون استخدام أوكسجينٍ إضافي، مايو الجاري، لكنَّه اضطر إلى العودة.

ويجمع الأمريكي، الذي صرَّح أنه نجا من مرض السرطان، التبرُّعات لدعم الرياضيين الشباب الذين يفتقرون إلى التدريب والمعدات في الإكوادور ونيبال.

ووصل أكثر من 950 متسلِّقًا إلى قمة إفرست الموسم الجاري مع اقتراب انتهاء فترة الطقس المناسب.

ولقي خمسة متسلِّقين حتفهم في الموسم، هم هنديان وثلاثة نيباليين، خلال استعداداتهم لتسلُّق الجبل.

يُذكر أن عام 2023 كان الأسوأ للمتسلقين، إذ توفي 18 شخصًا خلال محاولتهم الوصول إلى القمة.