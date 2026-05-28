موقع الأخضر في أمريكا.. ملاذ الهادئين وتحفة فينيولي

يُجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الحالية في منطقة هادئة بعيدًا عن الصخب المعتاد لمدينة نيويورك.

ويتوجَّه المنتخب يوميًا إلى مركز تدريب نادي نيويورك سيتي لأداء حصصه التدريبية، قبل مواجهة الإكوادور، السبت المقبل، تحضيرًا لبطولة كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ويقع المركز في أورانجبرج، وهي ضاحية صغيرة راقية وهادئة في مقاطعة روكلاند كاونتي، شمال غربي نيويورك بالقرب من نيوجيرسي، وتكثر فيها المنازل والمجمّعات السكنية، والمساحات الخضراء.

ومن أبرز معالمها مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، ومستشفى روكلاند للطب النفسي، إضافة إلى مدارس ومراكز مجتمعية عدة.

وكثير من العاملين في نيويورك أو نيوجيرسي يفضّلون العيش فيها هربًا من الزحام اليومي وضوضاء المدن الكبرى.

ويمتد مركز التدريب الذي يستخدمه «الأخضر» على مساحة تقدر بنحو 70 ألف متر مربع، وصممه المعماري الأوروجوياني رافائيل فينيولي، وافتتح عام 2018.

وتشمل مكوّناته ملعبًا رئيسًا، وآخر للتدريب مزوَّدين بنظام كاميرات عالي الدقة لتسجيل كل حصة وتحليلها لاحقًا من طرف الجهاز الفني.

وبداخله مبنى رئيس، تبلغ مساحته نحو 25 ألف قدم مربعة، يضم صالة حديد، وغرف علاج وتأهيل، ومثلها لتحليل الأداء والاجتماعات الفنية، فضلًا عن مكاتب المدربين، وقاعة مخصصة لتناول الطعام، وغرف لتبديل الملابس.

وهو مقر التدريب الأساسي لفريق نيويورك سيتي، ويستخدم أيضًا لفرق الأكاديمية، وأحيانًا لاستضافة الوفود الزائرة مثل بعثة «الصقور».

ويبتعد المركز عن ملعب سبورتس إليستريتد في هاريسون بنيوجيرسي، الذي يحتضن مباراة السعودية والإكوادور، بنحو 60 كيلومترًا، ويمكن للحافلة قطع هذه المسافة خلال 40 إلى 55 دقيقة حسب حركة المرور.