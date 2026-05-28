أدفوكات: كوراساو مفاجأة مونديال 2026

أكد الهولندي ديك أدفوكات، مدرب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، على عزمه بمنافسة خصومه بقوة في مشاركته الأولى ضمن منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقال أدفوكات خلال معسكر تدريبي للفريق في هولندا: «نريد أن نجعل المهمة صعبة قدر الإمكان على الجميع. بالتأكيد لدينا فرصة، حضورنا في المونديال إنجاز عظيم، لا يمكنك المشاركة في البطولة العالمية بهدف المشاركة فحسب، هدفنا التأهل للدور التالي، ولهذا السبب نشارك. المفاجآت واردة دائمًا، وقد تكفي مفاجأة واحدة للتأهل».

وتُعد كوراساو الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي دولة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة هولندا، وتأهلت لكأس العالم كأصغر دولة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز.

وبعدد سكان يبلغ حوالي 160 ألف نسمة فقط، فإن أكثر لاعبين منتخبها من هولندا.

ويخوض منتخب كوراساو مباراتين تجريبية، الأولى ضد إسكتلندا السبت المقبل، والثانية ضد أروبا في السادس من يونيو، قبل مباراته الافتتاحية في المونديال أمام ألمانيا في 14 يونيو المقبل.

ويلاقي منتخب كوراساو منافسوه الآخرون في المجموعة الخامسة الإكوادور في 20 يونيو، وكوت ديفوار 25 يونيو المقبل.