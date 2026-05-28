النصر يودع جيسوس: حضر متحديا ويغادرنا بطلا

أعلن نادي النصر، الخميس، رسميًا عن رحيل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية عقده مع ختام الموسم المنتهي أخيرًا.

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حضر متحديًا.. ويغادرنا بطلًا»، وأتبعها بتغريدة أخرى عبّر فيها عن شكره للمدرب البرتغالي: «شكرًا جيسوس لكل ما قدمته لناديك النصر، وستبقـى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا للنصراويين».

وكان جيسوس «71 عامًا» أعلن رسميًّا رحيله عن الفريق النصراوي وعدم توقيع عقد جديد عقب مواجهة ضمك في الجولة الأخيرة من الموسم المنتهي أخيرًا، الذي قاد فيه الفريق إلى التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

ويأتي رحيل المدرب البرتغالي تأكيدًا لما أوردته «الرياضية» في صفحتها الأولى، الأربعاء تحت عنوان: «محامي البرتغالي: جيسوس قرّر.. وكل شيء وارد»، ونقلت في سياق الخبر تصريحات خاصة للويس ميجيل محامي جيسوس أكد فيها أن موكله لن يتراجع عن قراره بالرحيل عن «الأصفر» العاصمي على الرغم من حديث عبد الله الماجد، رئيس النادي، عن وجود محاولات لإقناعه بالاستمرار بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وأضاف محامي المدرب البرتغالي: «موقف جيسوس لن يتغيَّر حتى مع وجود محاولات لإقناعه بالعدول عن قراره، وهو يُقدِّر ذلك كثيرًا، لكنَّ قراره نهائي في هذا الشأن».

وتوللا جيسوس تدريب الفريق النصراوي في يوليو 2025 خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وقاد المدرب البرتغالي الفريق الأصفر العاصمي في 49 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها الفريق 40 انتصارًا وتعادلين، وخسر 6 مواجهات، وتميز الفريق بقيادة مواطنه كريستيانو رونالدو في حقبته بالقوة الهجومية الضاربة، إذ سجل 136 هدفًا منها 91 هدفًا في دوري روشن الذي حسم لقبه في الجولة الأخيرة.