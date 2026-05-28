فيرجانج يخطف لقب «eChampions League»

تُوج الدنماركي أندرس فيرجانج، لاعب فريق «فالكونز» السعودي للرياضات الإلكترونية، بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا «eChampions League» للعبة «EA FC 26»، بعد تحقيقه المركز الأول في ختام منافسات البطولة الأوروبية الكبرى لعام 2026.

وقدم نجم «فالكونز» أداءً استثنائيًا طوال مراحل البطولة التنافسية، متفوقًا على نخبة من أبرز لاعبي ومحترفي العالم في لعبة كرة القدم الإلكترونية المطورة من شركة «EA Sports».

وعزز فوز اللاعب الدنماركي من حضور الفريق السعودي، على الساحة الرياضية العالمية الإلكترونية، رافعًا رصيده وطموحاته قبل الدخول في منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC 2026» المرتقبة.