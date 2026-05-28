«Activision» تكشف عن موعد إطلاق «Call of Duty»

أعلنت شركة «Activision» الخميس، عن موعد إطلاق لعبة الحرب «Call of Duty: Modern Warfare 4»، والمٌقرر 23 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن الجزء الجديد من اللعبة المتخصصة في التصويب من المنظور الأول، تشهد عودة التعاون مع استوديو التطوير «Infinity Ward»، وذلك من أجل تقديم تجربة قصصية سينمائية، إضافة إلى تطوير اللعبة الجماعي «Multiplayer».

وتعود قصة اللعبة وحبكتها إلى الكابتن برايس كشخصية رئيسة، الذي ينفصل عن فرقة «Task Force 141»، ويعمل خارج النظام التقليدي ليقود تحالفًا في رحلة للانتقام.

وتمر مراحل اللعبة عبر عدة مواقع عالمية، تتضمن حرب معارك الخنادق في كوريا، واشتباكات الشوارع في نيويورك، ومطاردات سريعة في باريس.

وتقدم اللعبة رحلة إنسانية من منظور «بارك»، وهو جندي شاب يخوض أولى معاركه في مواجهة الفوضى.

وتتوفر لعبة «Call of Duty: Modern Warfare 4»، في عدة منصات تشمل: PlayStation 5، وXbox Series X|S، وNintendo Switch 2، والحاسب الشخصي عبر Steam وBattle.net.