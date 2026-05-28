مصر تكسب روسيا في التجربة قبل الأخيرة

كسب المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره الروسي بنتيجة 1ـ0 الخميس في المباراة التجريبية التي استضافها ملعب القاهرة الدولي قبل

السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء معسكر تدريبي أخير تمهيدًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب بيراميدز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، في مشاركته الدولية الأولى مع منتخب «الفراعنة».

ويتقابل منتخب مصر مع نظيره البرازيلي 7 يونيو المقبل في مواجهة تجريبية اخيرة قبل بدء مشوار بطولة كأس العالم الذي يخوض منافساته ضمن المجموعة السابعة التي تضم كلًا من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.