جالينو يلحق بمعسكر الأهلي

كشفت مصادرُ خاصَّةٌ بـ«الرياضية» عن أن البرازيلي جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة مع فريقه عند انطلاق المعسكر الخارجي، المقرَّر تنظيمه في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل.

وحسبَ المصادر ذاتها، سيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مع الفريق في المباريات التجريبية، التي تسبق بداية الموسم الجديد، بعد تقدُّمه الملحوظ في برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأوضحت أن جالينو يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في النادي، على الرغم من الإجازة الممنوحة للاعبي الأهلي عقب نهاية الموسم، وقد قطع شوطًا كبيرًا من المرحلة العلاجية، فيما تبقَّى له برنامجٌ تأهيلي مكثَّفٌ تمهيدًا لعودته الكاملة مع انطلاق المعسكر الخارجي.

وكان اللاعب تعرَّض للإصابة خلال مباراة الأهلي والنصر على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، إذ أصيب بتمزُّقٍ في الرباط الجانبي، وفي غضروف القدم اليمنى.