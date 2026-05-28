الاتحاد يقترب من راع جديد

اقتربت إدارة الاتحاد من إبرام اتفاقية رعاية جديدة تخصُّ الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم المقبل، ضمن تحرُّكاتها الهادفة إلى تعزيز الموارد الاستثمارية والتجارية للنادي.

وكشفت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» عن أن الإدارة الاتحادية باتت قريبةً من التوقيع مع إحدى شركات السيارات. وسيُعلن عن الاتفاقية رسميًّا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية بين الطرفين.

ويواصل النادي العمل على توسيع شراكاته التجارية بالتزامن مع استعدادات الفريق للموسم الجديد، الذي يشهد تطلُّعاتٍ كبيرةً على المستويين المحلي والقاري.