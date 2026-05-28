الدرعية بين «الملز» و«SHG»

يُفاضل مسؤولو نادي الدرعية بين خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، الموسم المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، أو استئجار ملعب الشباب «SHG Arena»، وفق ما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتُفضِّل إدارة الدرعية، حسبَ المصادر ذاتها، اللعبَ على «SHG Arena» بعد التجربة التي خاضها الفريق على الملعب ذاته خلال مبارياته في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. يذكر أن ملعب الشباب من الملاعب التابعة لوزارة الرياضة، فيما تحمل شركة «SHG» حقوق الرعاية والتسمية.