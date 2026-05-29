«أسود أطلس» يستقبلون بونو

توافد لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، المختارون في القائمة النهائية، إلى مجمَّع محمد السادس الرياضي، غرب العاصمة الرباط، مساء الجمعة، لبدء تجمُّعٍ إعدادي أخيرٍ قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض كأس العالم 2026.

ووصل ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي، إلى التجمُّع، وكذلك مروان سعدان، مدافع الفتح، المستدعى ضمن قائمةٍ احتياطيةٍ تحسُّبًا لأي طارئ.

وكشف المغربي محمد وهبي، مدرب منتخب بلاده، الإثنين، عن القائمتين النهائية، المؤلَّفة من 26 لاعبًا، والاحتياطية المقتصرة على ثلاثة أسماءٍ.

ويواجه «أسود أطلس» مدغشقر، الثلاثاء، في مباراةٍ تجريبيةٍ، تحتضنها الرباط، ويخوض أخرى ضد النرويج، الأحد بعد المقبل، في مدينة نيوجيرسي الأمريكية. بعدها، يلتقي البرازيل وهايتي وإسكتلندا، في 14 و20 و25 يونيو، لحساب المجموعة الثالثة من المونديال.

وسجَّل المغرب أفضل مشاركةٍ لمنتخب عربي أو إفريقي في تاريخ كأس العالم عندما تأهل إلى نصف النهائي في نسخة «قطر 2022»، وحلَّ في المركز الرابع.

وبعد كأس أمم إفريقيا الأخيرة، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أوائل مارس الماضي، الانفصال عن مواطنه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، وعيَّن وهبي خلفًا له.

واستضاف المغرب البطولة القارية، ديسمبر ويناير الماضيين، وخسِر منتخبه النهائي أمام السنغال، لكنَّ الاتحاد الإفريقي أعلن، منتصف مارس، عن اعتبار «أسود أطلس» فائزين بالمباراة النهائية 3ـ0 عقابًا للمنتخب السنغالي على انسحابه من الملعب لدقائقَ قبل الشوطين الإضافيين.