العراق يكسب تجربة أندورا

فاز منتخب العراق الأول لكرة القدم 1ـ0 على أندورا، الجمعة في مباراة تجريبية احتضنها ملعب مونتيليفي في مدينة جيرونا الإسبانية.

وغاب العراقي علي جاسم، مهاجم فريق النجمة السعودي، عن اللقاء، الذي يندرج ضمن تحضيرات «أسود الرافدين» للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأشرك المدرب الأسترالي جراهام أرنولد 22 على مدى الشوطين، وأبقى على دكّة الاحتياط لاعبِين من بينهم جاسم قرَّر منحهم دقائق خلال لقاء إسبانيا التجريبي، الخميس المقبل.

وأحرز المهاجم علي يوسف هدف مباراة أندورا الوحيد في الدقيقة 21، مفتتحًا رصيد أهدافه الدولية.

وعلى الرغم من خلوّ أغلب مقاعد الملعب من الجماهير، آزر العشرات «أسود الرافدين» من الجالية العراقية المقيمة في إسبانيا.

وجاء الفوز بعد ثمانية أيام من الحصص التدريبية لكتيبة أرنولد في جيرونا. وتُختتم المرحلة الأولى من المعسكر التحضيري العراقي في إسبانيا السبت، بعدها ينتقل الإعداد إلى مدينة لاكورونيا، في مرحلة ثانية تُختتَم بمواجهة بطل أوروبا.

واستدعى المدرب الأسترالي 34 لاعبًا للمعسكر، لتجريب أكبر عدد من اللاعبين قبل اختيار قائمة نهائية مؤلفة من 26 اسمًا، تواجه فرنسا والنرويج والسنغال في المجموعة المونديالية التاسعة.