غربلة في الاتفاق.. ديمبيلي ودودا خارج الحسابات

تتَّجه إدارة نادي الاتفاق إلى إجراء غربلةٍ شاملةٍ لملف اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإدارة الاتفاقية تسعى إلى الإبقاء على الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع الفريق، موسمين إضافيين، إلى جانب السلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، والإسباني ألفارو ميدران، لاعب الوسط، والجنوب إفريقي موهاو نكوتا.

وأكدت أن النادي يُخطِّط للتعاقد مع مهاجم أجنبي، ولاعب محورٍ دفاعي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يضع الفرنسي موسى ديمبيلي، والسلوفاكي أوندري دودا خارج حسابات النادي في مبارياتٍ عدة بالموسم الجديد.

وبيَّنت المصادر، أن إدارة الاتفاق تدرس إعارة الصربي ماتيا بوبوفيتش، والتونسي وسام الشوالي للاستفادة من إمكانية تسجيل ثلاثة لاعبين أجانب تحت 21 عامًا ضمن قائمة الفريق.

وسيعتمد النادي خلال المرحلة الجارية على إدارة التحليل الفني بقيادة فهد المسعود، عضو لجنة كرة القدم، لدراسة ملفات التعاقدات الجديدة لحين التعاقد مع الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ديمبيلي سيكون خارج الحسابات، وسيتم تعويضه بالتعاقد مع مهاجمٍ جديدٍ سواء ضمن فئة تحت 21 عامًا، أو من اللاعبين الأكبر سنًّا لقيادة خط الهجوم.

وكان الاتفاق اقترب من التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق في الموسم المقبل قبل أن يتم إلغاء الاتفاقية.