3 جلسات تجهز العقيدي

يُكثِّف الجهاز الطبي في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جهوده من أجل تجهيز نواف العقيدي، حارس المرمى، بعد الإصابة التي تعرَّض لها في وتر العضلة الضامَّة قبل اعتماد القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، حسبما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفق المصادر ذاتها، يخضع العقيدي لبرنامج علاجي مكثَّف، يتضمَّن ثلاثَ جلسات يوميًّا في محاولة لتسريع عملية تعافيه، ورفع جاهزيته خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الحارس سيُجري فحصًا طبيًّا جديدًا بعد ثلاثة أيام، وعلى ضوء نتائجه سيتحدَّد موقفه من الانضمام إلى القائمة النهائية لـ «الأخضر».

وأشارت المصادر إلى أن العقيدي أبدى استجابةً سريعةً للعلاج خلال الأيام الماضية، كما يشعر بتحسُّن كبير.

وسيواصل الجهاز الطبي مراقبة حالة الحارس الدولي في الأيام الثلاثة المقبلة وسط مؤشرات أوَّلية، وصفتها المصادر بالإيجابية حيال إمكانية لحاقه بالاستحقاق العالمي.

يذكر أن العقيدي شارك بـ 12 مباراةً مع النصر خلال الموسم المنتهي أخيرًا، واستقبل فيها 12 هدفًا، وخرج أربع مرَّات بشباك نظيفة.

أما على صعيد المنتخب، فقد لعب 22 مواجهةً دوليةً، تلقَّى فيها 28 هدفًا، بينما خرج في سبعٍ بشباك نظيفة.