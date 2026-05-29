القادسية يستهدف جناحا أيمن

بدأت إدارة نادي القادسية العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ وضعت التعاقد مع جناحٍ أيمنَ أجنبي على رأس أولوياتها، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا التوجُّه جاء بعد اجتماعَين بين الإدارة والإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، حدَّد خلالهما خطةً للموسم المقبل، اشتملت على التعاقد مع جناحٍ أيمنَ يمتلك خصائصَ هجوميةً تتناسبُ مع مشروعه الفني للموسم الجديد.

وبدأت إدارة القادسية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، دراسة عدد من الملفات المطروحة في السوق بحثًا عن لاعب قادر على منح الفريق حلولًا هجوميةً إضافيةً على الطرف الأيمن، ورفع جودة الخيارات المتاحة في الثلث الأخير من الملعب.

يشار إلى أن الفريق الشرقي أنهى موسم دوري روشن السعودي المنتهي أخيرًا بالمركز الرابع برصيد 77 نقطة.