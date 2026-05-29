بعد ساعات من رباعية بالميراس.. مارتينيز يدخل معسكر أوروجواي

التحق الأوروجوياني إيميليانو مارتينيز، لاعب الوسط، بتجمُّع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، بعد ساعات من تمثيله فريقه بالميراس البرازيلي في مرحلة المجموعات من كأس ليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية.

وفاز بالميراس 4- 1 على جونيور الكولومبي، في وقت متأخر من مساء الخميس، على ملعب «أليانز» في مدينة ساو باولو البرازيلية.

ولعِب مارتينيز المباراة كاملةً، وغادر بعدها متجهًا إلى مونتيفيديو عاصمة بلاده، للانضمام إلى تجمُّع المنتخب، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويفتتح المنتخب اللاتيني مشاركته المونديالية بمواجهة نظيره السعودي، في الساعات الأولى من الثلاثاء 16 يونيو المقبل. وينتمي المنتخبان إلى المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.

وانطلق معسكر أوروجواي التحضيري في 14 مايو الجاري، وينضم اللاعبون إليه تِبَاعًا، بعد الفراغ من ارتباطاتهم على مستوى الأندية، فيما يُتوقّع أن يعلن بيلسا، الإثنين المقبل، عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والمؤلّفة من 26 لاعبًا.

ومن بين المنضمين إلى المعسكر، في وقت مبكر، داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال السعودي.