فينجر: 15 دقيقة حرمت أرسنال اللقب.. وحان وقت كتابة التاريخ

دعم الفرنسي أرسين فينجر، رئيس قسم التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حملة فريق أرسنال الإنجليزي للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست، العاصمة المجرية.

وقاد المدرب السابق لأرسنال فريقه إلى أول نهائي بالمسابقة عام 2006، لكنه سقط أمام برشلونة الإسباني على ملعب «دو فرانس» في باريس، العاصمة الفرنسية.

وعلى الرغم من أنَّ فينجر أنهى مشواره مع أرسنال 2018 بعد 22 عامًا من توليه المسؤولية، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بأي لقب قاري مع «المدفعجية» لكن إنجازاته مع الفريق اللندني لا تنسى، إذ تُوِّج معه بـ 17 لقبًا 3 منها في الدوري الممتاز 1998 و2002 و2004، والأخير كان الأبرز، إذ فاز به دون خسارة «26 فوزًا و12 تعادلًا» في إنجاز تاريخي، حتى أطلق على الفريق حينها لقب «الذين لا يُقهرون» The Invincibles.

وقال فينجر، الذي منحه الاتحاد الدولي التاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS لقب «مدرب العقد» 2011، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نشرت الجمعة: «أرغب أن يفوز أرسنال باللقب لأننا نفتقده.. لمسنا الكأس من قبل، كنَّا على بعد نحو 15 دقيقة من الفوز بها، لذلك نريد أن يحدث ذلك هذه المرة».

وكان أرسنال متقدمًا على برشلونة في نهائي 2006 بهدف للإنجليزي سول كامبل، قلب الدفاع، في الدقيقة 37، قبل أن يدرك المهاجم الكاميروني صامويل إيتو التعادل «76»، ويحسم البديل البرازيلي جوليانو بيليتي، الظهير الأيمن، اللقب للفريق الكاتالوني في الدقيقة 81 بعد نزوله بعشر دقائق.

وعدَّ فينجر أنَّ فرص الفوز في النهائي متساوية، لكنه رغم ذلك يرشح أرسنال أكثر من باريس، لكنه اعتبر أنَّ الأهم هو عدم التأثر بأهمية المباراة، وأن يواصل التركيز على نقاط قوته، التي اعتبرها تكمن في قدرته على إبقاء شباكه نظيفة، وهذا أمر وصفه بالأهمية القصوى في النهائي.

وكما لفت إلى أهمية أن تكون فعالًا وحاسمًا لكي تفوز باللقب: «باريس يتمتع بهجوم ناري، لكن الطرف الآخر لديه مهارات فردية عالية، وقوي جدًّا في الكرات الثابتة، ما قد يكون له تأثير كبير في النهائي»، مضيفًا: «بمجرد أن تتقدم 1ـ0، يبدأ كل شيء في صالحك عندما تكون قويًّا دفاعيًّا.. وأرسنال قادر تشكيل الخطورة دائمًا».

ويعتقد الفرنسي أنَّ أرسنال جاهز تمامًا للذهاب بعيدًا الموسم الجاري بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004: «أشعر أنَّ الفريق يستحق ذلك، وهذا الموسم تحديدًا، الذي تميز بثبات في المستوى».

وذكر: «عندما وصلت إلى أرسنال، لم يكن للنادي تاريخ يذكر في دوري أبطال أوروبا. ثم تأهلنا لمدة 20 عامًا متتالية، والآن سيكون من المثير أن يتوَّج الفريق هذه المسيرة بأن يصبح بطلًا».

وأوضح: «أعتقد أنَّ أرسنال بنى تاريخًا عريقًا تدريجيًّا، مما يمكنه الآن من الفوز باللقب.. كما أشعر أنَّ الوقت قد حان لكي يُهيمن على الدوري الممتاز باستمرار. أنا متشوّق جدًّا لمشاهدة أرسنال يلعب في النهائي، وأنا على يقين بأننا سنشهد مباراة رائعة».

ولفينجر تاريخ مشترك مع الإسباني ميكل أرتيتا، المدرب الحالي، فهو من أتى به للفريق 2011 من إيفرتون وأشرف عليه خمسة مواسم وقلده شارة القيادة.

ويعترف فينجر بأنَّ لاعب الوسط الإسباني السابق يملك المهارات والصفات اللازمة للإدارة على أعلى مستوى «لقد كان شديد التركيز، ومتحمسًا، ومهتمًا باللعب الجماعي، ومهووسًا بكرة القدم، كما هو حال العديد من اللاعبين الإسبان».

ولفت إلى أنه عين أرتيتا قائدًا للفريق لأنه كان ملتزمًا دائمًا وجادًا للغاية.. كان يتمتع بشخصية قوية، ومعتقدات راسخة، وسلطة، وهذا بالتأكيد يساعده كثيرًا الآن في إدارة الأمور.