تجارب أمريكا.. 3 انتصارات سعودية و4 هزائم

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 8 مباريات تجريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يستعد على أرضها حاليًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وفاز «الأخضر» بثلاث مباريات من الثماني، بينما أنهى واحدة متعادلًا، وخسر 4 مرات.

وتنحصر جميع التجارب في الفترة من عام 1994 وحتى 1999. ولعب اثنتين منها أمام أمريكا، ومثلهما مع جامايكا، وواحدة ضد كلًا من كوستاريكا وكندا والمكسيك وترينداد وتوباجو.

وبدأ شريط المباريات بتعادل سلبي مع أمريكا، ثم فوز 3ـ2 على ترينداد وتوباجو. وسجّل ثلاثية الانتصار ماجد عبد الله وسعيد العويران وفهد الهريفي. وجاءت المباراتان في شهري مايو ويونيو 1994.

وفي أكتوبر 1995 لعب المنتخب مباراتين أخريين متتاليين خسر أولاهما 3ـ4 أمام أمريكا، وسجل له سامي الجابر وفهد المهلل وسعيد العويران، وانتهت الأخرى بهزيمته أيضًا من المكسيك 1ـ2، وجاء هدفه الوحيد عكسيًا.

وبين 9 و17 يوليو 1999 خاض التجارب الأربع المتبقية. وفاز في الأولى على كندا بهدفي إبراهيم سويد وحسين عبد الغني، وخسر الثانية 1ـ2 أمام جامايكا وسجل له صالح الداود، ورد الهزيمة للخصم ذاته في الثالثة، وأسقطه برباعية نظيفة أحرزها عبد الله الشيحان وإبراهيم سويد «هدفين» وفهد السبيعي، أما الأخيرة فخسر فيها أمام كوستاريكا 0ـ1.

ويتأهب الأخضر حاليًا لخوض 3 مباريات تجريبية جديدة في أمريكا، أولاها أمام الإكوادور، السبت، وبعدها يلاقي بورتوريكو والسنغال 5 و9 يونيو المقبل.

وبهذه المباريات الثلاث، يستعد «الصقور» لبطولة كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.