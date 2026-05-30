أتلتيكو يسخر من برشلونة.. ويطلب يامال مقابل كيس فشار

عرض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أربعَ تذاكرَ لحفلٍ غنائي وكيسًا من الفشار مقابل الحصول على خدمات يامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في ردٍّ ساخرٍ عبر منصة «إكس» على الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقيه عرضًا من النادي الكاتالوني لمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وذكر النادي أن «هناك كثيرًا من المعلومات المضللة» بعد تقاريرَ إعلاميةٍ، تحدَّثت عن عرضٍ أوَّلي رسمي من برشلونة بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع بطل العالم 2022.

وكتب حساب أتلتيكو تغريدةً ساخرةً، استخدم فيها أسلوب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات: «هنا نعلن! لقد أرسلنا فاكسًا إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين يامال: أربعُ تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكٌ سنوي في صحيفة أي بي سي، وكيسٌ من بذور دوَّار الشمس».

وبعد ذلك، نشر النادي تغريدتين إضافيتين بالأسلوب الساخر نفسه، وأرفق معهما صورًا للنجمين بيدري، والبرازيلي رافينيا.

وحسبَ الصحافة الإسبانية، تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الموقف الرسمي لأتلتيكو الذي يعدُّ ألفاريز «لاعبًا غير قابلٍ للبيع» في الوقت الجاري على الرغم من استمرار الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة منذ أشهرٍ عدة.

وكان المهاجم الأرجنتيني الدولي انضمَّ إلى أتلتيكو في 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 90 مليون يورو، في حين تُشير بعض التقارير إلى أنه يحلم باللعب لبرشلونة للسير على خطوات مواطنه وأسطورة النادي ليونيل ميسي الذي سيخوض معه الشهر المقبل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.