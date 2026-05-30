قائمة الأرجنتين.. سكالوني يحتفظ بـ 65 % من الأبطال

تصل نسبة التطابق إلى 65 في المئة بين قائمة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم المستدعاة لكأس العالم المقبلة ونظيرتها التي كسِبَت النسخة الماضية، عام 2022 في قطر.

وضمّ الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرّب «راقصي التانجو» منذ 2018، 17 لاعبًا من أبطال المونديال الماضي إلى قائمته النهائية للنسخة المقبلة، التي أعلن عنها الجمعة.

وإضافةً إلى حاملي اللقب، أكمل سكالوني خياراته بتسعة لاعبين، من بينهم جيوفاني لوسيلسو، لاعب الوسط، الذي غيّبته الإصابة عن خوض مونديال قطر.

ومن المجموعة اللي تُوِّجَت قبل أقل من 4 أعوام، حافظ إيميليانو مارتينيز وجيرونيمو رولي، حارسا المرمى، على حضورهما ضمن خيارات المدرّب، وانضم إليهما الحارس خوان موسو.

وفي الدفاع، يتكرر استدعاء نيكولاس أوتاميندي، وكريستيان روميرو، وليساندرو لوبيز، والأظهرة ناهويل مولينا، ونيكولاس تاجليافيكو، وجونزالو مونتيل. وعزّز الجهاز الفني الخط الخلفي باختيار ليوناردو بيلاردي وفاكوندو ميدينا.

ويشهد خط الوسط التغيير الأكبر، مع دخول نيكو باز، ولوسيلسو، وفالنتين باركو، وجيوفاني سيميوني، على الأسماء الثابتة في القائمتين إنزو فيرنانديز، ولياندرو باريديس، وأليكسيس ماكاليستر، ورودريجو دي بول، وإيزيكيل بالاسيوس، وتياجو ألمادا.

وتستمر قيادة الأسطورة ليونيل ميسي الكتيبة الأرجنتينية، ويشارِكه الحضور في خط الهجوم لاوتارو مارتينيز، وجوليان ألفاريز، زميلاه في مجموعة 2022، وينضم إليهم فلاكو لوبيز، ونيكولاس جونزاليس. والأخير، مثل لوسيلسو، كان جزءًا من خيارات سكالوني قبل المونديال الماضي، واستبٌعِد بسبب الإصابة.

وخرج تسعةُ حاملين للقب من خيارات سكالوني، على رأسهم النجم أنخيل دي ماريا، المعتزل دوليًا.

ويغيب من قائمة نسخة قطر أنخيل كوريا، وباولو ديبالا، وجويدو رودريجيز، وبابو جوميز، وجيرمان بيزيلا، وماركوس أكونا، والحارس فرانكو أرماني.

ويبدأ «راقصو التانجو» حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الجزائر، في 17 يونيو المقبل، ضمن المجموعة العاشرة، ويلعب ضد النمسا والأردن، في 22 و28 من الشهر ذاته، على الترتيب.

وتنطلق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في 11 يونيو، وتُختتم في 19 يوليو المقبل.