ديشامب: لا أعيش في الماضي.. وأعلم ما ينتظرنا

أكد ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، مع انطلاق التحضيرات الجمعة في مركز كليرفونتين التدريبي لنهائيات لكأس العالم 2026، أنه ليس معتادًا على العيش في الماضي، وذلك في مهمته الأخيرة على رأس «الديوك».

وقال ديشامب خلال أول مؤتمر صحافي له في المعسكر: «كليرفونتين تمثل الكثير. إنها القلب، وبيت كرة القدم الفرنسية. فعندما نتحدث عن المنتخب، يكون الارتباط بها مباشرًا».

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور المرتبطة بالماضي والذكريات، لكنني لست معتادًا على النظر إلى الوراء. ما يهمني هو الحاضر والمستقبل. وأنا أعلم جيدًا ما الذي ينتظرنا».

وأشرف ديشامب الذي سيترك منصبه عقب المونديال بعد 14 عامًا قضاها، على التدريبات الأولى التي يشارك بها 18 لاعبًا من أصل 26 مُختارين.

وأكد المدافع الدولي السابق الفائز بكأس العالم 1998 أن الأيام الأولى من المعسكر ستركّز على الجانب البدني أكثر قليلًا، من أجل استعادة الجاهزية الذهنية واللياقة البدنية.

وخاض المنتخب بقيادة قائده كيليان مبابي أول حصة تدريبية له، ومن المنتظر أن يلتحق المهاجم جان فيليب ـ ماتيتا والمدافع ماكسانس لاكروا، المتوجان الأربعاء مع كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على رايو فاييكانو الإسباني 1-0، بمعسكر كليرفونتين بعد ظهر السبت.

في المقابل، يلتحق لاعبو باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وديزيريه دويه ولوكاس هرنانديز ووارن زائير-إيمري إضافة إلى مدافع أرسنال الإنكليزي ويليام صليبا بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في بودابست، الثلاثاء، بعد أن مُنحوا مهلة إضافية.

وقال ديشامب :«الوضع المثالي سيكون يوم الثلاثاء عندما تكتمل المجموعة بالكامل.. البرنامج مزدحم بين ما يتوجب علينا القيام به والالتزامات المفروضة علينا، لكن هذا يبقى الجزء الأكثر متعة، خصوصًا بالنسبة للاعبين، فجميعهم سعداء بالوجود هنا وباستدعائهم للمنتخب. وبعد ذلك، عندما تبدأ المباريات، سيكون هناك بطبيعة الحال شغف المشاركة».

وسيستغل ديشامب المباراتين التجريبيتين أمام كوت ديفوار بمدينة نانت، وضد إيرلندا الشمالية بليل، يومي الرابع والثامن من يونيو من أجل إشراك جميع لاعبيه.