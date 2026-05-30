فرنسا تتجمع

بدأ المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الجمعة بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، تحضيراته للمونديال في مركز كليرفونتين التدريبي، بمشاركة 18 لاعبًا من أصل 26 مُختارين. ومن المنتظر أن يلتحق بالمعسكر السبت المهاجم جان فيليب ـ ماتيتا والمدافع ماكسانس لاكروا، المتوجان الأربعاء مع كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على رايو فاييكانو الإسباني 1-0. وكذلك سيصل الثلاثاء لاعبو باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وديزيريه دويه ولوكاس هرنانديز ووارن زائير-إيمري ومدافع أرسنال الإنجليزي ويليام صليبا بعد نهائي دوري الأبطال السبت. وخاض المنتخب حصة تدريبية خفيفة تركزت على التعزيز اللياقي (المركز الإعلامي ـ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم)