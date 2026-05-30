في عُرف الاحتراف التقليدي، ثمة خطٌ فاصل لا يُعبر، إما أن تكون «قائدًا» يدير المشهد من خلف الكواليس، أو «مقاتلًا» يسكن قلب المعمعة. لكن مساعد الدوسري قرر أن يختصر هذه المسافة، ليُعيد تعريف مفهوم «التوهج». فبعد أن أثبت جدارته كـ«رئيسٍ» جلب البطولات لناديه برصانة الإدارة وهدوء الفكر، عاد اليوم ليشتعل من جديد كـ«لاعبٍ» يرفض أن تكون «خزائن المنجزات» هي محطته الأخيرة. هذا التحول ليس مجرد عودة عاطفية للمنافسة، بل هو تجسيد حي لـ«النضج» الذي بلغه قطاعنا اليوم، حيث لم تعد الأدوار محصورة في قوالب جامدة.

تحدي الذات.. عبور المسافة بين المكتب والميدان

أن تجمع بين أعباء الرئاسة وحِدة التركيز التي تتطلبها الأجزاء من الثانية، هو اختبارٌ صعب للذات، حيث تلتقي برودة المكاتب بضغوط الميدان. مساعد لا يلعب اليوم لملء الفراغ، بل يلعب بـ«توهجٍ» يثبت أن الخبرة الإدارية تمنح اللاعب بُعدًا استراتيجيًا لا يملكه غيره. إنه يمارس «السيادة» بمعناها الشامل، يقود المنظومة صباحًا، وينافس في الميدان مساءً، في مشهدٍ يعكس حيوية هذا المجال وقدرته على استيعاب النماذج القيادية المتفردة، التي تجمع بين سلطة القرار وحماس المنافسة في آنٍ واحد.

الإيمان السيادي.. الأرض التي صنعت «المستحيل»

إن هذا «النموذج» لم يكن ليرى النور لولا تلك الأرض الخصبة التي وفرتها القيادة السعودية. فالدعم السيادي الذي حظي به القطاع، والإيمان العميق بقدرات الشباب، هو ما خلق بيئةً احترافية تسمح بمثل هذه التحولات الجسورة. لقد آمنت الدولة بأننا نملك «الإنسان» القادر على الجمع بين الفكر التنظيمي وبين المهارة العالمية، فكانت النتيجة هي هذا النجاح الذي نلمسه اليوم، نجاحٌ لا يتوقف عند حدود الأرقام، بل يمتد ليصنع «قصة إلهام» بطلها رجلٌ واحد بمهامٍ متعددة، وبرؤيةٍ وطنية تجاوزت كل التوقعات التقليدية.

رسالة المجد.. حين يكون الشغف هو المرجعية

نحن في صف هذا المجال، لأننا نرى فيه انعكاسًا لروح العصر، حيث لا مكان للقوالب الجامدة. عودة مساعد الدوسري بتوهجه الحالي هي رسالةٌ واضحة: المجد لا يشيخ، والاحتراف الحقيقي هو الذي يجعلك قادرًا على أن تكون «المرجع» في المكتب و«الند» في الملعب. الحياة قصيرة، ومن حق الشغف أن يأخذ مداه الأخير. وبدعم رؤيتنا، نثبت للعالم كل يوم أن السيادة لا تأتي من فراغ، بل من إرادةٍ صلبة، وتوهجٍ لا ينطفئ، وإيمانٍ بأننا دائمًا في قلب الحدث.. كلاعبين، وكقادة، وكأصحاب منجزٍ لا يغيب.