قبل الثامنة.. أرسنال أرقام قياسية.. وباريس يتعثر وينهض

يصطدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم بأرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة الهنغارية، في ثامن مواجهةٍ بينهما بإحدى منافسات الاتحاد الأوروبي.

وتباين وصول الفريقين إلى النهائي، إذ تصدَّر أرسنال دور المجموعة الموحَّدة بالعلامة الكاملة، وهو أول من يحقِّق هذا الرقم منذ التحديث الأخير في نظام البطولة، كما لم يخسر أي مباراةٍ في المراحل الإقصائية مسجلًا ثلاثة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات.

أمَّا باريس، فعانى كثيرًا في حملة الدفاع عن لقبه حيث أنهى دور المجموعة الموحَّدة بالمركز الـ 15، واضطر إلى خوض الملحق المؤهل لثمن النهائي أمام موناكو.

ويُعدُّ أرسنال أول فريقٍ يحقق سلسلةَ انتصاراتٍ متتاليةً في أول 14 مباراةً من نسخةٍ واحدةٍ من البطولة، كما يملك رصيدًا من تسع مبارياتٍ بشباكٍ نظيفةٍ الموسم الجاري، وهو رصيدٌ أقل بمباراةٍ واحدةٍ من الرقم الذي سجله موسم 2005ـ2006 عندما بلغ النهائي للمرة الأولى، وكذلك ريال مدريد الإسباني 2015ـ2016، حسبَ إحصاءات الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وسجل كلٌّ من الفريقين فوزَين، فيما حضر التعادل ثلاث مراتٍ خلال مواجهاتهما السابقة في المنافسات الأوروبية. وكانت الأخيرة في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي حيث تأهل باريس بنتيجة 3ـ1 في مجموع المباراتين قبل أن يُحقِّق انتصارًا آخرَ على ملعبه 2ـ1.

وجاءت الإقصائية الوحيدة الأخرى بين الفريقين في نصف نهائي كأس الكؤوس موسم 1993ـ1994، وفاز بها أرسنال بعد التعادل 1ـ1 في باريس، والانتصار 1ـ0 على ملعبه.

ويُعدُّ باريس، حامل اللقب، أول فريق ٍفرنسي يصل إلى نهائيات دوري الأبطال ثلاث مراتٍ، وأول فريقٍ يبلغ نهائياتٍ متتاليةً، وأول حامل لقبٍ يصل إلى النهائي منذ أن فعل ذلك ريال مدريد موسمَي 2016ـ2017، و2017ـ2018، وتُوِّج بكليهما.

ويملك باريس أرقامًا مميَّزةً في مواجهة الفرق الإنجليزية، إذ حقق خمسةَ انتصاراتٍ متتاليةً في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، فقد أطاح في الموسم الماضي بليفربول، وأستون فيلا، وأرسنال من دور الـ 16، وربع، ونصف النهائي.

وفعل الفريق الأمر نفسه الموسم الجاري بإخراج تشيلسي، وليفربول من دور الـ 16، وربع النهائي، ولم يخسر سوى مرةٍ واحدةٍ من آخر 12 مواجهةً ضد الإنجليز، مسجِّلًا تسعة انتصاراتٍ وتعادلين، كما لم يخسر سوى مرتين من آخر 17 مباراةً بمرحلة خروج المغلوب «13 فوزًا وتعادلان».

في حين تأهل أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية بعد موسم 2005ـ2006 عندما خسر أمام برشلونة 1ـ2 في باريس.

وهو خامس فريقٍ إنجليزي يصل إلى نهائي البطولة في المواسم الثمانية الماضية بعد ليفربول «2»، وتوتنهام، ومانشستر سيتي «2»، وتشيلسي.

ويسعى أرسنال إلى أن يصبح سابع فريقٍ إنجليزي يحرز لقب البطولة عقب أستون فيلا، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، ونوتنجهام فورست، مع العلم أنه لم يسبق لأي دولةٍ أخرى أن قدَّمت أكثر من ثلاثة فائزين مختلفين.

وقد يصبح بطل الدوري الممتاز الفريق الـ 25 المختلف الذي يفوز بالبطولة بعد موسمٍ واحدٍ من تتويج باريس. وكان آخر فريقين جديدين متتاليين فازا باللقب: برشلونة ومرسيليا في موسمَي 1991ـ1992 و1992ـ1993.

كذلك سيصبح رابع فريقٍ إنجليزي يفوز بلقب أوروبا والدوري المحلي بعد ليفربول «1976ـ1977 و1983ـ1984»، ومانشستر يونايتد «1998ـ1999 و2007ـ2008» ومانشستر سيتي «2022ـ2023».