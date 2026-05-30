«NBA».. الإصابة تبعد وليامز عن المواجهة الحاسمة

يغيب جالين وليامز، لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، عن المواجهة الحاسمة السابعة، أمام سان أنتونيو سبيرز، في نهائي المنطقة الغربية، ضمن منافسات دوري المحترفين الأمريكي «NBA».

وأوضح التقرير الطبي، الذي أصدره النادي، أن وليامز لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة فجر الأحد، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري، بسبب شد في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعاني وليامز، جناح ثاندر، من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية، وخرج بعد سبع دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الثالثة والرابعة والخامسة.

وشارك وليامز مدة 10 دقائق فقط في الخسارة 118ـ91، الخميس الماضي، ولم يظهر في الربع الأخير.

وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من سبع مباريات، 3ـ3، على أن تنظم المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي.

ولعب وليامز دورًا محوريًا في مشوار ثاندر نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

ويواجه الفائز في مباراة صباح الأحد، فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.

ويقدم نيكس مستويات قوية، بعد أن اكتسح كلًا من كليفلاند كافالييرز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققًا سلسلة من 11 فوزًا متتاليًا في طريقه إلى النهائي.