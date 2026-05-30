بيزيكي يُحطم الرقم القياسي وينطلق أولا

أعاد فريق أبريليا ريسينج كتابة التاريخ في حلبة «موجيلو»، بعد أن حطم ماركو بيزيكي، الرقم القياسي لأسرع زمن للفة، ليحصل ​على مركز أول المنطلقين في سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، السبت، مع تحطيم زميله خورخي مارتن الرقم القياسي لأعلى سرعة في فئة سباقات الجائزة الكبرى.

وقال ⁠بيزيكي، بعد تحطيم الرقم القياسي: «​زمن لفة ⁠سريع للغاية، لكن مستوى الجميع كان مذهلًا، لذلك بذلت قصارى جهدي لمحاولة تحقيق اللفة المثالية، أنا راضٍ جدًا. كانت هذه جولة تجارب تأهيلية مهمة، والآن يجب أن نستمتع قليلًا، لكن يجب أن نعود أيضًا إلى منطقة الصيانة ونعمل من ⁠أجل سباق السرعة والسباق الرئيس».

وسجل بيزيكي زمنًا قدره دقيقة واحدة و43.921 ثانية على أرضه، وانضم إليه في الصف الأمامي راؤول فرنانديز، متسابق ‌تراكهاوس ومارتن، ليحتفل ‌أبريليا باحتكاره للصف الأمامي للمرة ​الأولى ‌على الإطلاق.

وارتدى بيزيكي خوذة ‌خاصة مخصصة لتكريم الإيطالي أليكس ‌زاناردي، سائق فورمولا 1 السابق، ​وبطل الألعاب البارالمبية، ‌الذي توفي مايو الجاري.

وفي وقت ‌سابق من التجارب، حقق مارتن رقمًا قياسيًا في السرعة القصوى في بطولة العالم للدراجات النارية، عندما ضغط على دراجة فريقه أبريليا لتسجل 368.6 كيلومتر في الساعة «229 ميل/ساعة»، ليحقق ‌بذلك أول انطلاقة من الصف الأمامي منذ سباق جائزة ماليزيا الكبرى لعام 2024، ⁠قبل ⁠574 يومًا.

وعاد مارك ماركيز، بطل العالم الحالي، إلى المنافسات، بعد خضوعه لعملية جراحية مزدوجة، عقب حادث في سباق جائزة فرنسا الكبرى، وتمكن متسابق فريق دوكاتي من تحقيق ​رابع أسرع توقيت.