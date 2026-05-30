قرار صعب يسقط سلوت.. وإيراولا مرشحا

أقال نادي ليفربول، السبت، الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية موسمه الثاني مع «الريدز»، وبعد عام من قيادته الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «لا داعي للقول إن هذا القرار ⁠كان صعبًا على النادي، مساهمة أرني ‌في ليفربول ‌خلال الفترة التي قضاها معنا كبيرة ​ومؤثرة، والأهم من ‌ذلك كله، بالنسبة للجماهير ولنا، أنها كانت ‌ناجحة، منذ لحظة لقائنا به للمرة الأولى، اتضح على الفور أنه شخص لا يكتفي بقبول المسؤولية فحسب، بل يتحملها، وظهر هذا جليًا ‌عندما وافق على تدريب الفريق، وعندما قادنا إلى لقب الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز، ⁠وطوال الموسم الذي انتهى للتو، عندما واجهنا تحديات وأعباء كبيرة، توصلنا جميعًا إلى استنتاج مفاده أن التغيير ضروري لكي يواصل النادي مسيرته نحو الأمام. ومرة أخرى، يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتخذ باستخفاف، بل على العكس تمامًا».

وأوضح ليفربول أن عملية تعيين خليفة سلوت جارية، وربطت تقارير إعلامية المدرب الإسباني أندوني إيراولا ​بالمنصب بعد أن ​قاد بورنموث إلى احتلال المركز السادس في الدوري، والتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى.

وتولى سلوت، مدرب فينوورد السابق، تدريب ليفربول خلفًا للألماني يورجن كلوب في عام 2024، وأبهر الهولندي الجميع في موسمه الأول بعد قيادة ‌الفريق للفوز ‌بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحول الموسم ​الثاني ‌للهولندي مع ⁠ليفربول ​من ⁠الدفاع عن اللقب إلى صراع للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفشل الفريق في الفوز بأي لقب محلي، ما يمثل تراجعًا كبيرًا لحامل اللقب.