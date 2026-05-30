رالي اليابان.. إيفانز يستغل حادث سولبرج

يدخل إلفين إيفانز، متصدر بطولة العالم للراليات، المرحلة الأخيرة من رالي اليابان، الأحد، متقدمًا بفارق ​17.8 ثانية، على سيباستيان أوجيه، زميله في تويوتا، بعد أن خروج منافسهما السويدي أوليفر سولبرج من السباق إثر تعرضه لحادث السبت.

ويحتل تويوتا المراكز الأربعة الأولى في سباقه المحلي على الطرق الإسفلتية بعد أطول مرحلة، مع احتلال ‌سامي باجاري ‌المركز الثالث، والبطل المحلي تاكاموتو ​كاتسوتا ‌المركز ⁠الرابع.

وبدأ ​الويلزي إيفانز ⁠السبت، متقدمًا بفارق 15.7 ثانية على سولبرج، الذي قلص الفارق خلال الجلسة الصباحية قبل أن يصطدم بشجرة في المرحلة العاشرة، الذي قال بعد السباق: «ضغطت على المكابح متأخرًا قليلًا، واصطدمت بالشجرة، وكسرت نظام التعليق الخلفي».

وتقدم أوجيه، الفائز بنسخة العام الماضي وبطل ​العالم تسع مرات، إلى المركز الثاني، ⁠وأنهى السباق متفوقًا بفارق 26.6 ثانية ‌على باجاري، موضحًا أنه لم يكن يأمل بهذا المركز، مضيفًا: «ليس ‌هذا ما كنا نأمل فيه. جئنا ‌إلى هُنا للقتال من أجل الفوز، لكننا لا نقاتل، كانت طريقتنا مشابهة لطريقة إلفين، باستثناء مرحلة الجمعة. كان الأمر صعبًا، وبعد ذلك لم ‌أتمكن من استعادة السرعة اللازمة للعودة إلى المنافسة، كنت أعاني بشكل أساسي من ⁠مشاكل ⁠في الإطارات».

وفاز سولبرج بمرحلتين من المراحل الثلاث الأولى المنظمة السبت، السابعة والتاسعة في السباق ككل، بينما انتصر إيفانز بالمرحلتين الثامنة و12.

وخطف أوجيه المرحلة العاشرة، وكان باجاري الأسرع في المرحلتين 11 و13، والمرحلة الخاصة 14 الأخيرة، في فوجيوكا.

وأصبح أدريان فورمو، من فريق هيونداي، أسرع سائق خارج تويوتا، الذي احتل المركز الخامس، بينما ​جاء زميله تييري ​نوفيل في المركز السادس، والنيوزيلندي هايدن بادون سابعًا.