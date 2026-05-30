«لا جازيتا ديلو سبورت»: يايسله يدخل اهتمامات ميلان

فتحت إدارة إي سي ميلان باب المفاوضات مع رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي، وفق صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، السبت.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن رالف رانجنيك رشح اسمين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإيطالي ماسيميلياو إليجري، المقال من منصبه رسميًا الإثنين الماضي.

وتقدم الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي، قائمة الأسماء المرشحة لتولي المهمة، بجانب النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي.

وينتظر الأمريكي جيري كاردينالي، مالك النادي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار شركة ريدبيرد المالكة للعملاق الإيطالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة، الأسبوع المقبل، الاجتماع مع رانجنيك لمعرفة قراره.

وتشير «لا جازيتا ديلو سبورت» إلى أن أي عملية توقيع مباشرة مع يايسله ستتضمن دفع مبلغ لا يقل عن 6 ملايين يورو، لفسخ ارتباطه التعاقدي مع النادي الأهلي.

وعمل رانجنيك مع الثنائي المرشح لخلافة إليجري إبان إشرافه على الإدارة الرياضية لأندية كرة القدم التابعة لشركة ريد بُل، وبدأ يايسله التدريب في نادي ريد بُل سالزبورج النمساوي.

وظهر جلاسنر مع رانجنيك إبان إشراف الأخير على ريد بُل سالزبورج 2012، وقدم له عرضًا وظيفيًا ليكون أحد أعضاء الجهاز الفني للألماني روجر شميدت، مدرب الفريق موسم 2012ـ2013.

وقاد يايسله فريق الأهلي في 138 مباراة، نجح خلالها بالفوز في 93، وحقق لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024ـ2025 و2025ـ2026 على التوالي، وبطولة كأس السوبر السعودي 2025 الصيف الماضي في هونج كونج.