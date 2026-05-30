باريس وأرسنال.. تحدّ ثامن

يسدل دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، الستار على موسمه، عندما يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المباراة النهائية، بين فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم وباريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون مسرحًا لثامن المواجهات المباشرة بين الطرفين.

وشهدت التحديات السابقة بين قطبيْ النهائي كفة متساوية، مع انتصاريْن لكل منهما، إضافة إلى ثلاثة تعادلات، إلا أنّ التحدي المقبل يُعد الأبرز، كونه يجمعهما معًا في مباراة نهائية للمرة الأولى، ولو أنّهما التقيا في الدور نصف النهائي لمسابقات قارية في مناسبتيْن سابقًا، فابتسم أرسنال في اللقاء الأول، وانتصر باريس في الثاني، قبل خطوة أخيرة أسفرت عن فرحة تتويج.

والتقى الفريقان وجهًا لوجه للمرة الأولى في 29 مارس 1994، لحساب الدور نصف النهائي من كأس أبطال الكؤوس الأوروبية، وهي بطولة رسمية نظمها الاتحاد الأوروبي بين 1960 و1999 بمشاركة حاملي لقب مسابقات الكؤوس المحلية.

واستضاف ملعب «ستاد دو فرانس» لقاء الذهاب الذي انتهى على نتيجة التعادل، بعد هدف للضيوف سجله أيان رايت، وهدف للمضيف الباريسي من توقيع دافيد جينولا، علمًا أن البرتغالي أرتور جورجي كان مدربًا لباريس حينها، الذي أشرف على قيادة فريقيْ النصر والهلال بعد ذلك.

وشق أرسنال طريقه إلى المباراة النهائية بعد فوزه إيابًا بهدف سجله كيفن كامبل، بتاريخ 12 أبريل 1994، على ملعب «هايبوري» في لندن، ليُتوّج «المدفعجية» بعد ذلك بلقبهم القاري الوحيد، عقب الفوز على بارما الإيطالي في المباراة النهائية.

وانتظر الفريقان حتى العام 2016 لتتجدد المواجهات المباشرة بينهما، إذ التقيا للمرة الأولى على مسرح دوري أبطال أوروبا في 13 سبتمبر، قبل لقاء العودة في 23 نوفمبر، فسيطر التعادل على المواجهتيْن، الأولى بنتيجة 1ـ1 على ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، والثانية بنتيجة 2ـ2 على «ملعب الإمارات» في العاصمة الإنجليزية.

وتأهل الفريقان عن مجموعتهما دون عناء، مع صدارة لأرسنال ووصافة لباريس، لكنهما تعرّضا لانتكاستيْن شهيرتيْن في ثمن النهائي، إذ خسر أرسنال أمام بايرن ميونيخ 2ـ10 بنتيجة المواجهتيْن، فيما سقط باريس ضحية الـ «ريمونتادا» الأشهر أمام برشلونة، بعد فوزه 4ـ0 ذهابًا، وخسارته 1ـ6 إيابًا.

وشهد الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا ثلاث مواجهات بين الفريقيْن، إذ حسم أرسنال لقاء دور المجموعات بنتيجة 2ـ0 في لندن، بتاريخ 1 أكتوبر 2024، بعد هدفيْن من توقيع كاي هافيرتز وبوكايو ساكا، في نتيجة لعبت دورًا في تأهل أرسنال المباشر إلى ثمن النهائي بعد نهاية دور المجموعات، فيما اضطر باريس لخوض مواجهات الملحق.

وكان باريس صاحب الكلمة العليا في الموعد الأهم، إذ التقى الفريقان مجددًا في نصف النهائي، ليحقق باريس فوزه الأول تاريخيًا على أرسنال، في معقل الأخير، في مباراة الذهاب بتاريخ 29 أبريل 2025، وبهدف وحيد مبكر سجله عثمان ديمبيلي، قبل أن يكرر فوزه إيابًا بعد أسبوع في باريس، إذ تقدّم بنتيجة 2ـ0 بضربتيْن من فابيان رويز وأشرف حكيمي، قبل أن يقلص ساكا الفارق للضيوف.

وشقّ باريس سان جيرمان طريقه إلى المباراة النهائية بعد انتصاريْه على أرسنال، ونجح باعتلاء منصة دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الاستعراضي بنتيجة 5ـ0 على إنتر ميلان في المباراة النهائية، وهو سيحاول الحفاظ على لقبه عندما يواجه أرسنال في النهائي المرتقب، في أول لقاء بين الفريقيْن على أرض محايدة.