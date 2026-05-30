الخليج يستغني عن 5 أجانب

قررت إدارة نادي الخليج الاستغناء عن خمسة لاعبين أجانب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الشرقي فضلت عدم تجديد عقود الخماسي الهولندي بارت شينكيفيلد، والإسباني باولو فيرنانديز، واليونانيين ديميتريوس كوربيليس، وكوستاس فورتونيس، وجيورجوس ماسوراس، التي انتهت مع ختام الموسم.

وشارك شينكيفيلد مع الخليج في 21 مباراة بجميع المسابقات، ساهم في صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف. ولعب فيرنانديز الموسم الماضي 31 مباراة مع الخليج، سجل ستة أهداف وساهم في صناعة 5.

ومثل كوربيليس النادي الشرقي في 31 مباراة، سجل هدفاً وساهم في صناعة آخر. فيما شارك فورتونيس في 30 لقاءً، سجل 10 أهداف وساهم في صناعة 12. وأخيراً، لعب ماسوراس مع الدانة 34 مباراة، سجل 14 هدفاً وصنع 3.

وكان الخليج أعلن الخميس عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من نظيره الفتح، حتى صيف 2028.

وختم «الدانة» موسم 25ـ 2026 تحت قيادة المدرب الأوروجوياني جوستافو بويت، الذي حلّ خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، المدرب الحالي للمنتخب السعودي الأول.

وأنهى الخليج موسمه بالمركز الـ 12 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات، وسبعة تعادلات، و17 خسارة، وخرج من دور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين من الخلود الوصيف.