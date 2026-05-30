أبها.. المونديال يؤجل ملف جاري

فضلت إدارة نادي أبها تأجيل ملف تجديد عقد الكوراساوي جوريان جاري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حتى انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأسهم المدافع الكوراساوي مع زملائه في صعود أبها إلى دوري روشن السعودي بعد الحصول على لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وتعاقدت إدارة النادي الجنوبي مع جاري صيف 2025 قادمًا من الحزم.

ووضعت قرعة المونديال منتخب كوارساو في المجموعة الخامسة بجانب ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.

وتنطلق منافسات كأس العالم 20026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، 11 يونيو، وتُختتم في 19 يوليو المقبل.

وسيناقش سعد الأحمري، رئيس النادي، مع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول، ملف 20 لاعبًا محليًا وأجنبيًا لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل في دوري روشن.