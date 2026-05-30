الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام المناسك

توافد حجاج بيت الله الحرام على المسجد الحرام، السبت، لأداء طواف الوداع في ختام مناسك الحج.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» شهد المسجد الحرام وساحاته حركة انسيابية في دخول الحجاج وخروجهم، وأداء الطواف بفضل الخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة الحشود، وتنظيم مسارات الحركة داخل المسجد الحرام، بما يسهم في تسهيل تنقل القاصدين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وعملت الجهات المعنية على تعزيز جاهزيتها التشغيلية من خلال تكثيف أعمال الإرشاد والتوجيه، وتنظيم تدفقات الحشود، ومتابعة الكثافات في المطاف والمسعى والممرات الرئيسة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية، والخدمات المساندة، بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم أثناء أداء طواف الوداع.

ويُعد طواف الوداع آخر مناسك الحج، إذ يحرص الحجاج على أدائه قبل مغادرة مكة المكرمة، فيما غادر عدد من الحجاج إلى أوطانهم بعد أن أتموا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة والطمأنينة.

وتواصل الجهات العاملة في المسجد الحرام تنفيذ خططها التشغيلية والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات المعنية لضمان انسيابية الحركة واستمرارية الخدمات بما يعكس ما توليه السعودية من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.