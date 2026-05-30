«سفن دوجز» يتجاوز 6.1 مليون دولار

واصل فيلم الأكشن العربي والعالمي «سفن دوجز» تحقيق أرقام استثنائية في شباك التذاكر، بعدما تجاوزت إيراداته 6.115.980 دولارًا خلال أول ثلاثة أيام من عرضه.

وحسبما أعلنته الهيئة العامة للترفيه، السبت، عبر بيان صحافي، بلغ إجمالي التذاكر المباعة 887.715 تذكرة على مستوى العالم العربي، ليحافظ على صدارته للأفلام الأكثر مشاهدة، ويواصل أداءه الجماهيري اللافت منذ انطلاق عرضه.

وتؤكد هذه النتائج المكانة التي حققها الفيلم خلال فترة وجيزة من عرضه، بعدما واصل تسجيل معدلات مشاهدة مرتفعة في مختلف الأسواق العربية، مع استمرار الإقبال الجماهيري على صالات العرض منذ أيامه الأولى.

ويعزز هذا الأداء حضور الفيلم بوصفه أبرز الأعمال السينمائية العربية لهذا العام، في ظل ما حققه من أرقام متصاعدة على مستوى التذاكر والإيرادات خلال الأيام الأولى من طرحه.