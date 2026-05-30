بـ45 هدفا.. باريس يعادل رقم برشلونة

عادل فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم الرقم التهديفي التاريخي لفريق خلال موسم واحد لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفًا في نهائي المسابقة ضد أرسنال السبت.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف تعادل سان جيرمان في الدقيقة 65، بعدما كان أرسنال قد تقدم عن طريق لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة.

وهذا الهدف لديمبيلي رقم 45 لباريس سان جيرمان الموسم الجاري في دوري الأبطال ليعادل بذلك ما حققه برشلونة الإسباني في موسم 1999ـ2000.

وزادت الحصيلة التهديفية للفريق الفرنسي عن الموسم الماضي بستة أهدافٍ، وحلَّ ثانيًا خلف برشلونة، الذي أنهى الموسم بـ 45 هدفًا، حسبَ إحصاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونجح الفريق في تسجيل هذه الحصيلة التهديفية خلال 16 مباراةً خاضها حتى الآن بالبطولة بمعدل 2.75 هدف في المباراة الواحدة، ليرفع مساهمته طوال مشاركته السابقة إلى 384.

وجاء 37 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وسبعة من خارجها. وبلغت المسجَّلة بالقدم اليمنى 26، وباليسرى 16، إضافةً إلى هدفين من ضربات رأسية.

وتوزَّعت أغلبية الأهداف المسجلة لباريس بين خفيتشا كفاراتسخيليا «10»، وعثمان ديمبيلي «7»، وفيتينيا «6»، وديزيري دوي «5».

وأسهم بهدفين كلٌّ من برادلي باركولا، وجونزالو راموس، وجواو نيفيز، وماركينيوس، ونونو مينديز، وويليان باتشو، وسيني مايولو. في حين اكتفى أشرف حكيمي، وفابيان رويز بهدفٍ لكلٍّ منهما.