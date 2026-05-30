بينهم الأهلي.. باريس رابع المتأهلين إلى كأس القارات

أصبح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم رابع المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة كأس القارات للأندية 2026 «إنتركونتيننتال» عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا بانتصاره على أرسنال الإنجليزي السبت.

وتغلب سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست العاصمة المجرية، ليتوج بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والأهلي السعودي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن حجزت مقاعدها في كأس إنتركونتيننتال 2026، بعدما توجت بألقاب دوري الأبطال في قارات أوقيانوسيا وآسيا وإفريقيا على الترتيب.

وتنص لائحة المسابقة على خوض حامل لقب دوري أبطال أوروبا المباراة النهائية للبطولة العالمية مباشرة.