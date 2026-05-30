بلقب إنريكي الثالث.. مدربو إسبانيا يعادلون القياسي الإيطالي

عادلَ المدربون الإسبان الرقم القياسي الذي يحمله نظراؤهم الإيطاليون في عدد مرات الفوز بلقب دوري الأبطال بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 13 لقبًا عقب فوز لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنسخة 2026، السبت، على حساب أرسنال الإنجليزي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4ـ3 «1-1» في النهائي الذي استضافه ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست، العاصمة المجرية.

وقبل نهائي السبت، كان المدربون الإيطاليون يتصدَّرون القائمة، التي شملت مدربين من 13 جنسيةً أوروبيةً، وواحدةً من أمريكا الجنوبية. وتوزَّعت الألقاب الـ 13 القياسية بين سبعة مدربين إيطاليين، وستة إسبان.

ويُعدُّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي عميدَ المدربين المتوَّجين باللقب، إذ فاز به خمس مراتٍ مع ميلان «2003 و2007»، وريال مدريد «2014 و2022 و2024».

وكان أول مدربٍ إسباني يُتوَّج باللقب خوسيه فيلالونجا مع ريال مدريد عام 1956، فيما يُعدُّ بيب جوارديولا، ولويس إنريكي الوحيدين في القائمة الإسبانية اللذين فازا به مع أكثر من فريقٍ، فالأول حصده مع برشلونة ومانشستر سيتي، والثاني مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

كما أصبح إنريكي الآن واحداً من 5 مدربين فقط فازوا بأكثر من 3 ألقاب في البطولة، إلى جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي «5» والإنجليزي بوب بيزلي والفرنسي زين الدين زيدان وغوارديولا «3».

وتعتبر الأرجنتين الدولة الوحيدة من خارج القارة الأوروبية التي حضرت في القائمة عبر لويس كارنيليا مع ريال مدريد «1957ـ1958» و«1958ـ1959»، وهيلينيو هيريرا مع إنتر ميلان «1963ـ1964» و«1964ـ1965».

وفي جانبٍ آخر، سجل إنريكي وأرتيتا أول مواجهةٍ بين مدربين إسبانيين في نهائي البطولة بنظاميها القديم والحديث، فيما سبقهما من جنسيةٍ واحدةٍ أربع حالاتٍ، الأولى إنجليزية، وجمعت برايان كلوف «نوتنجهام فورست» وبوب هوتون «مالمو السويدي» في 1979، أمَّا الثانية، فبين الإيطاليين كارلو أنشيلوتي «ميلان» ومارتشيلو ليبي «يوفنتوس» في 2003، والثالثة والرابعة من ألمانيا بين يورجن كلوب «بوروسيا دورتموند» ويوب هاينكس «بايرن ميونيخ» في 2013، وبين توماس توخيل «باريس سان جيرمان» وهانزي فليك «بايرن ميونيخ» 2020.