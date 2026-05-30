أبها يجدد إعارة الدعجاني

اتفقت إدارة نادي أبها مع نظيرتها في العلا على تجديد إعارة ناصر الدعجاني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد مع أفضلية تمديدها لموسم إضافي، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية»، مصادر خاصة، السبت.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مفاوضات تجديد إعارة الدعجاني سارت بنجاح في ظل اتفاق الناديين على جميع التفاصيل، ورغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق الجنوبي خلال الموسم المقبل.

وانتقل الدعجاني إلى صفوف أبها على سبيل الاعارة من العلا لمدة موسم، وكان من أبرز العناصر التي أسهمت في صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة الجمعة، عن أن إدارة أبها فتحت ملف استمرار ناصر الدعجاني، لاعب خط الوسط، بعد الصعود إلى دوري روشن السعودي.

ولعب الدعجاني 24 مباراة بقميص أبها الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، بعدما انضم إلى الفريق الصيف الماضي قادمًا من العلا على سبيل الإعارة.

وصعد أبها إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل قبل جولات من ختام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتوج موسمه بالحصول على اللقب إثر تصدره الترتيب العام بـ77 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني.