انتقال المدربين داخل الدوري

إنَّ انتقال بعض المدربين داخل الدوري يعد أمرًا إيجابيًّا، وهو حفاظ على جودة الدوري وعلى محاولة تقليص الفجوات بين أندية الوزارة وأندية الشركات، لذلك ذهاب جوميز للخليج مهم، وتداول الأسماء مثل بيدرو إيمانويل وشاموسكا وسعد الشهري أمر إيجابي للدوري.



‏نعلم جيدًا أنَّ أندية الوزارة لا تستطيع أن تخطط على مدى طويل بل هي تعمل للموسم المقبل فقط، ونعلم جيدًا أنَّ ميزانيتها لا تقارن نهائيًّا بالشركات، فلا نستطيع أن نطلب منهم جلب مدربين بجودة أعلى، بل يجب عليهم اختيار مدربين مناسبين للدوري ويجيدون التعامل مع الظروف التي تمر بها هذه الأندية.



‏جربنا ذلك في الشباب وجلبنا مدربًا باسم كبير وجديد على الدوري، ولكن كان التعامل معه أقل بكثير من المأمول سواء من إدارة النادي أو غيرها لم يمكن ألجواسيل بالشكل الصحيح، وهذا أمر نشاهده بكثرة في أندية الوزارة، لذلك هؤلاء المدربون يجيدون التعامل مع إدارات أنديتنا، لذلك انتقالهم من نادٍ إلى نادٍ آخر أمر جيد لكرة القدم السعودية.



‏ننتظر اكتمال ملف المدربين بجميع أندية الدوري، لنتعرف على شكل الدوري في الموسم المقبل، ويبدو أنَّنا سنكون أمام موسم عالي التنافسية على مستوى المدربين وليس اللاعبين فقط.