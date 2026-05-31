تشيلسي وبايرن يواجهان النصر بـ 25 مليونا

تواجه إدارة نادي النصر التزامات ماليةً بنحو 25 مليون يورو، الصيف الجاري، تُمثِّل استحقاقات لناديي تشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني من صفقتَي البرتغالي جواو فيليش والفرنسي كينجسلي كومان، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن النصر مطالبٌ بسداد الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة انتقال فيليش من تشيلسي البالغة 15 مليون يورو قبل نهاية يوليو المقبل، ليصل إجمالي قيمتها إلى 30 مليون يورو.

وذكر أن النادي العاصمي سيُحوِّل بعد ذلك بشهر نحو عشرة ملايين يورو إلى بايرن ميونيخ، هي الدفعة الثانية من قيمة التعاقد مع كومان، وسيتبقَّى مبلغ ثلاثة ملايين دولار يُستحق العام المقبل.

ولا تقتصر الالتزامات المالية على قيمة الانتقال فقط، إذ يلتزم النصر بدفع نحو ستة ملايين يورو إضافية حوافز ومكافآت مرتبطة بالصفقتين، منها خمسة ملايين لتشيلسي، و856 ألفًا لبايرن بعد تتويج الأصفر العاصمي أخيرًا بلقب دوري روشن السعودي، حسبما نشرت «الرياضية» 27 مايو الجاري.

ولعِب المهاجم البرتغالي 33 جولةً من أصل 34، وأحرز 20 هدفًا، وصنع 14، فيما خاض الجناح الفرنسي 30 جولةً، وسجل عشرة أهدافٍ، وصنع 11.