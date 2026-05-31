ديمبيلي: إصابتي ليست خطيرة

أكد عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، أمام أرسنال ليست خطيرةً.

واستُبدِل ديمبيلي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني بعد إصابةٍ بدت عضليةً، وشارك عوضًا عنه البرتغالي جونكالو راموس، وهو ما أطلق جرس الإنذار بين الجماهير الفرنسية قبل بدء نهائيات كأس العالم بعد أقل من 12 يومًا.

وكشف اللاعب، الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، في تصريحاتٍ عقب المباراة، التي انتصر فيها فريقه بركلات الترجيح، ليحتفظ بلقبه القاري، عن أنه عانى فقط من تقلُّصاتٍ عضليةٍ، ليبعث هذا الخبر الارتياح بين الجماهير الفرنسية وديدييه ديشامب، مدرب المنتخب.

وقال ديمبيلي، الذي أحرز هدف التعادل 1ـ1 من ركلة جزاءٍ، عقب اللقاء :«في الدقيقة 80، كان الأمر صعبًا، وأعتقد أن الجميع عانى من تقلُّصاتٍ عضليةٍ في النهاية».

وأضاف: «لقد عملنا بجدٍّ في الموسم لتحقيق لقبَين متتاليين. نحن سعداء للغاية، وسنستمتع بهذا الإنجاز. كان الموسم صعبًا طوال الوقت، وكان ينبغي علينا التعامل مع كثيرٍ من الأمور، لكننا فزنا مرَّةً أخرى بدوري أبطال أوروبا».